Происшествия 22.10.2024 в 12:23

В Бурятии судят водителя автобуса

Его считают виновником ДТП, в котором пострадал пассажир
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии судят водителя автобуса
В Баргузинский райсуд поступило уголовное дело в отношении водителя рейсового микроавтобуса. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.

ДТП случилось в апреле этого года. Микроавтобус «Хендай Каунти» ехал из Баргузина в Улан-Удэ. Вблизи села Макаринино водитель не справился с управлением и автобус перевернулся. В результате происшествия медицинская помощь потребовалась пяти пассажирам. Один пострадавший был госпитализирован.

Как сообщили в пресс-службе суда, по версии следствия, «водитель нарушил правила дорожного движения, вследствие чего произошёл занос автобуса с его дальнейшим опрокидыванием».

В настоящее время по уголовному делу назначено судебное заседание.

Фото: прокуратура Бурятии
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