В Бурятии судят водителя автобуса

В Баргузинский райсуд поступило уголовное дело в отношении водителя рейсового микроавтобуса. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.ДТП случилось в апреле этого года. Микроавтобус «Хендай Каунти» ехал из Баргузина в Улан-Удэ. Вблизи села Макаринино водитель не справился с управлением и автобус перевернулся. В результате происшествия медицинская помощь потребовалась пяти пассажирам. Один пострадавший был госпитализирован.Как сообщили в пресс-службе суда, по версии следствия, «водитель нарушил правила дорожного движения, вследствие чего произошёл занос автобуса с его дальнейшим опрокидыванием».В настоящее время по уголовному делу назначено судебное заседание.Фото: прокуратура Бурятии