Житель Бурятии убил шурина лопатой

Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который до смерти избил родственника.Как рассказали в следственном ведомстве, 18 октября в селе Калинишна Кяхтинского района у обвиняемого возник конфликт с родным братом жены. В его ходе мужчина избил шурина руками и ногами, а также подвернувшейся лопатой. От полученных травм тот спустя некоторое время умер.«В настоящее время обвиняемый взят под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете.Фото: Следственный комитет Бурятии