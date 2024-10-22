Происшествия 22.10.2024 в 15:03
Житель Бурятии убил шурина лопатой
Злоумышленника задержали и взяли под стражу
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который до смерти избил родственника.
Как рассказали в следственном ведомстве, 18 октября в селе Калинишна Кяхтинского района у обвиняемого возник конфликт с родным братом жены. В его ходе мужчина избил шурина руками и ногами, а также подвернувшейся лопатой. От полученных травм тот спустя некоторое время умер.
«В настоящее время обвиняемый взят под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете.
Фото: Следственный комитет Бурятии
Как рассказали в следственном ведомстве, 18 октября в селе Калинишна Кяхтинского района у обвиняемого возник конфликт с родным братом жены. В его ходе мужчина избил шурина руками и ногами, а также подвернувшейся лопатой. От полученных травм тот спустя некоторое время умер.
«В настоящее время обвиняемый взят под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете.
Фото: Следственный комитет Бурятии
Тегиубийство