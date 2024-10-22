Студент в Улан-Удэ обокрал танцующих горожан

Двое жителей Улан-Удэ после приятно проведенного времени в увеселительном заведении города остались без телефонов. Пока граждане танцевали, их гаджеты увёл 19-летний студент, отдыхающий там же.

Сообщение о краже сотового телефона поступило в полицию ночью 17 октября.

- Гаджет был похищен со стола, пока мужчина находился на танцполе.

Злоумышленником оказался 19-летний студент ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Примечательно, что у задержанного было изъято два чужих мобильных устройства. Как выяснилось, второй гаджет он похитил там же при схожих обстоятельствах. Свой поступок злоумышленник объяснил действием алкоголя, - рассказали в полиции республики.

Общий причиненный ущерб гражданам составил более 28 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

Фото: loon.site