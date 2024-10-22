Происшествия 22.10.2024 в 15:59
«Покойная тетя меня будила»
Под Новосибирском молодая мать провела полтора месяца в коме после страшного ДТП
Текст: КП-Новосибирск
Под Новосибирском 25-летняя Валерия Райхель выжила в страшном ДТП. Пьяный водитель на «Ниве» протаранил авто, в котором ехала девушка. Она впала в кому на полтора месяца. В этой истории не обошлось без чуда и мистики: перед пробуждением ей снилась покойная тетя, которая била ее по щекам и кричала «Вставай», после этого Лера очнулась и услышала писк аппаратов. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.
Страшное ДТП случилось поздно вечером в Карасуке. По информации ГАИ, водитель «Шевроле-Нива» ехал по улице Мира в сторону проезда Телетранслятор, превысил скорость и не пропустил «Тойоту Корону». В столкновении пострадали четверо человек из «Тойоты». А водитель «Нивы» трусливо сбежал с места ДТП. Его поймали через несколько часов - был пьян.
Больше всех пострадала 25-летняя пассажирка иномарки Валерия Райхель. Удар пришелся как раз на правую переднюю часть «Тойоты», где сидела девушка. Она получила тяжелую черепно-мозговую травму и впала в кому. Скорая доставила ее в реанимацию Карасукской ЦРБ, там поставили диагноз: «Энцефалопатия тяжелой степени, мозговая кома. Ушиб головного мозга легкой степени, закрытая черепно-мозговая травма».
- Чудом обошлось без переломов, но сестре поставили трахеостому и гастростому, она дышала и питалась через трубочку. Лера лежала под капельницами, врачи ей ставили уколы, – рассказала Дарья Надолинная, двоюродная сестра пострадавшей.
Весь август Валерия провела в коме, похудела на 10 килограммов. Родители прилетели с Урала и дежурили у её палаты, но врачи только три раза позволили родне к ней зайти. Как раз, чтобы разбудить. Мама, крестная и двоюродная сестра говорили с Лерой, пели песни, но та не проснулась. При этом Лера уже дышала сама, тело работало нормально, но мозг спал. Чудо случилось в ночь на 16 сентября, почти через полтора месяца после ДТП:
- Лера сказала, что ей снилась покойная тетя Ирина, она очень любила племянницу, три года назад умерла. Во сне она жестко будила Леру. Тетя била ее по щекам, кричала «Вставай!». Тут Лера и открыла глаза и услышала писк аппаратов. Перед ней стояли четыре врача, она вся была в трубочках. Она не понимала, где находится – но врачи ей сразу всё объяснили. Для них это тоже было неожиданно, никто точно не знал, когда Лера очнется, – рассказала Дарья.
У Валерии сохранилась память, но ей пришлось заново учиться жевать, глотать и разговаривать. Через неделю Валерию выписали домой в инвалидном кресле. Девушка не могла и двух слов связать, ноги ее не держали. Врачи назначили реабилитацию: массаж, физиотерапия, ЛФК и лекарства.
- Эта авария перевернула всю жизнь Леры. Раньше она была продавцом, сидела в декрете и воспитывала годовалого сына. Ребенок сейчас у мужа, а Лера живет у крестной в Карасуке, – говорит Дарья. – Виновник ДТП ни разу не выходил на связь, он тоже из Карасука. Лера запомнила, что тот летел с выключенными фарами, с бешеной скоростью под 120 км/ч. Следователь нам говорил, что виновник признал, что был пьян. Но дело пока не ушло в суд.
Основное лечение проходило по ОМС, но после выписки у молодой мамы не нашлось средств на реабилитацию. По словам родственников, они уже потратили более 15 тысяч только на лечебный массаж. Сейчас Валерия мечтает встать на ноги, врачи назначили девушке реабилитацию в Новосибирской клинической районной больнице №1.
- Иногда мы гуляем с ней на инвалидном кресле. Правая сторона тела у неё плохо работает, сестра начала заниматься с массажистом, результаты хорошие, но важно их не потерять. Врачи говорят, что у Леры молодой организм, но конкретных прогнозов не дают. Родители ее живут на Урале и работают там, поэтому заботимся мы. Мы объявили сбор на массажиста, тренажеры, памперсы и другие расходники, - говорит Дарья Надолинная.
Страшное ДТП случилось поздно вечером в Карасуке. По информации ГАИ, водитель «Шевроле-Нива» ехал по улице Мира в сторону проезда Телетранслятор, превысил скорость и не пропустил «Тойоту Корону». В столкновении пострадали четверо человек из «Тойоты». А водитель «Нивы» трусливо сбежал с места ДТП. Его поймали через несколько часов - был пьян.
Больше всех пострадала 25-летняя пассажирка иномарки Валерия Райхель. Удар пришелся как раз на правую переднюю часть «Тойоты», где сидела девушка. Она получила тяжелую черепно-мозговую травму и впала в кому. Скорая доставила ее в реанимацию Карасукской ЦРБ, там поставили диагноз: «Энцефалопатия тяжелой степени, мозговая кома. Ушиб головного мозга легкой степени, закрытая черепно-мозговая травма».
- Чудом обошлось без переломов, но сестре поставили трахеостому и гастростому, она дышала и питалась через трубочку. Лера лежала под капельницами, врачи ей ставили уколы, – рассказала Дарья Надолинная, двоюродная сестра пострадавшей.
Весь август Валерия провела в коме, похудела на 10 килограммов. Родители прилетели с Урала и дежурили у её палаты, но врачи только три раза позволили родне к ней зайти. Как раз, чтобы разбудить. Мама, крестная и двоюродная сестра говорили с Лерой, пели песни, но та не проснулась. При этом Лера уже дышала сама, тело работало нормально, но мозг спал. Чудо случилось в ночь на 16 сентября, почти через полтора месяца после ДТП:
- Лера сказала, что ей снилась покойная тетя Ирина, она очень любила племянницу, три года назад умерла. Во сне она жестко будила Леру. Тетя била ее по щекам, кричала «Вставай!». Тут Лера и открыла глаза и услышала писк аппаратов. Перед ней стояли четыре врача, она вся была в трубочках. Она не понимала, где находится – но врачи ей сразу всё объяснили. Для них это тоже было неожиданно, никто точно не знал, когда Лера очнется, – рассказала Дарья.
У Валерии сохранилась память, но ей пришлось заново учиться жевать, глотать и разговаривать. Через неделю Валерию выписали домой в инвалидном кресле. Девушка не могла и двух слов связать, ноги ее не держали. Врачи назначили реабилитацию: массаж, физиотерапия, ЛФК и лекарства.
- Эта авария перевернула всю жизнь Леры. Раньше она была продавцом, сидела в декрете и воспитывала годовалого сына. Ребенок сейчас у мужа, а Лера живет у крестной в Карасуке, – говорит Дарья. – Виновник ДТП ни разу не выходил на связь, он тоже из Карасука. Лера запомнила, что тот летел с выключенными фарами, с бешеной скоростью под 120 км/ч. Следователь нам говорил, что виновник признал, что был пьян. Но дело пока не ушло в суд.
Основное лечение проходило по ОМС, но после выписки у молодой мамы не нашлось средств на реабилитацию. По словам родственников, они уже потратили более 15 тысяч только на лечебный массаж. Сейчас Валерия мечтает встать на ноги, врачи назначили девушке реабилитацию в Новосибирской клинической районной больнице №1.
- Иногда мы гуляем с ней на инвалидном кресле. Правая сторона тела у неё плохо работает, сестра начала заниматься с массажистом, результаты хорошие, но важно их не потерять. Врачи говорят, что у Леры молодой организм, но конкретных прогнозов не дают. Родители ее живут на Урале и работают там, поэтому заботимся мы. Мы объявили сбор на массажиста, тренажеры, памперсы и другие расходники, - говорит Дарья Надолинная.
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