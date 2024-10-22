Снегопад нарушил транспортное сообщение на севере Бурятии

Рейс авиакомпании «Ангара», который сегодня около полудня должен был вылететь из Нижнеангарска в Улан-Удэ, перенесен на завтра. Точное время вылета пока не известно. Причиной этого стали сложные погодные условия на севере Бурятии. Там идет сильный снегопад.







Также на завтра был перенесен сегодняшний утренний рейс из Иркутска в Нижнеангарск. Теперь он запланирован на 9:30 утра 23 октября.



Как сообщили в транспортной прокуратуре, в аэропортах вылета ведомство организовало контроль за соблюдением прав пассажиров на получение комплекса услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. Речь идет об обеспечении их горячим питанием и размещении в гостинице.Отметим, сегодня утром из-за плохой погоды также были отменены рейсы автобуса по маршруту Нижнеангарск - Северобайкальск. А жителей Северо-Байкальского района попросили по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте.