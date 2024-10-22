В Бурятии один рыбак застрелил другого

Баунтовский районный суд по ходатайству следствия арестовал 34-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.Как сообщили в пресс-службе суда, преступление произошло 18 октября недалеко от поселка Окунево, куда компания из 5 мужчин поехала на рыбалку. Там между двумя пьяными рыбаками произошла ссора. В ее ходе обвиняемый выстрелил из ружья в живот товарища. От полученной раны тот скончался на месте. Подозреваемого спустя два дня задержали полицейские.