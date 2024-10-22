Происшествия 22.10.2024 в 17:22

В Бурятии один рыбак застрелил другого

Ссора между мужчинами возникла на фоне алкогольного опьянения
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии один рыбак застрелил другого
Фото: архив «Номер один»
Баунтовский районный суд по ходатайству следствия арестовал 34-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.

Как сообщили в пресс-службе суда, преступление произошло 18 октября недалеко от поселка Окунево, куда компания из 5 мужчин поехала на рыбалку. Там между двумя пьяными рыбаками произошла ссора. В ее ходе обвиняемый выстрелил из ружья в живот товарища. От полученной раны тот скончался на месте. Подозреваемого спустя два дня задержали полицейские.
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