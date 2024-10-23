В Улан-Удэ у кучи нефрита не оказалось хозяина

В Бурятии суд удовлетворил ходатайства Управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД и прокуратуры об обращении в собственность государства крупной партии нефрита.Как рассказали в МВД Бурятии, нефрит изъяли в конце 2020 года в ходе обыска на одном из складов Улан-Удэ в рамках расследования уголовного дела по факту проведения незаконных азартных игр. Его масса составила 4,5 тонны, а рыночная стоимость - более 16 миллионов рублей.«В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установить владельцев природного минерала не удалось. В связи с этим в суд было направлено заявление о передаче обнаруженного нефрита в собственность государства. Суд ходатайство удовлетворил, решение вступит в законную силу 1 ноября», - сообщили в полиции.Фото: МВД Бурятии