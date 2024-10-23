Происшествия 23.10.2024 в 09:12
В Улан-Удэ у кучи нефрита не оказалось хозяина
4,5 тонны ценного камня обратили в собственность государства
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии суд удовлетворил ходатайства Управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД и прокуратуры об обращении в собственность государства крупной партии нефрита.
Как рассказали в МВД Бурятии, нефрит изъяли в конце 2020 года в ходе обыска на одном из складов Улан-Удэ в рамках расследования уголовного дела по факту проведения незаконных азартных игр. Его масса составила 4,5 тонны, а рыночная стоимость - более 16 миллионов рублей.
«В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установить владельцев природного минерала не удалось. В связи с этим в суд было направлено заявление о передаче обнаруженного нефрита в собственность государства. Суд ходатайство удовлетворил, решение вступит в законную силу 1 ноября», - сообщили в полиции.
Фото: МВД Бурятии
Как рассказали в МВД Бурятии, нефрит изъяли в конце 2020 года в ходе обыска на одном из складов Улан-Удэ в рамках расследования уголовного дела по факту проведения незаконных азартных игр. Его масса составила 4,5 тонны, а рыночная стоимость - более 16 миллионов рублей.
«В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установить владельцев природного минерала не удалось. В связи с этим в суд было направлено заявление о передаче обнаруженного нефрита в собственность государства. Суд ходатайство удовлетворил, решение вступит в законную силу 1 ноября», - сообщили в полиции.
Фото: МВД Бурятии
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