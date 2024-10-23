Происшествия 23.10.2024 в 09:29
В Заиграевском районе Бурятии подлатали порванную теплотрассу
Ремонт завершился к ночи
Текст: Андрей Константинов
В поселке Онохой-2 сегодня ночью завершились работы по ремонту теплотрассы, сообщил вайбер-чат «Заиграево-инфо.24/7». Её отремонтировали еще поздно вечером, однако в ходе запуска на трубе обнаружили новый свищ. На его ликвидацию потребовалось дополнительное время.
Напомним, авария на теплотрассе в Онохое-2 случилась вчера утром. В результате без отопления остались 350 жителей многоквартирных домов, школа и детский сад. Это уже вторая крупная коммунальная авария в Бурятии с началом отопительного сезона. Первая произошла в середине октября в селе Ильинка.
Напомним, авария на теплотрассе в Онохое-2 случилась вчера утром. В результате без отопления остались 350 жителей многоквартирных домов, школа и детский сад. Это уже вторая крупная коммунальная авария в Бурятии с началом отопительного сезона. Первая произошла в середине октября в селе Ильинка.