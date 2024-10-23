На перевале в Бурятии уронили груз

В Бурятии введено реверсивное движение на федеральной трассе «Байкал» в районе перевала «Мандрик». Как сообщил вайбер-чат «Прибайкалье-инфо.24/7», там крупногабаритный груз упал с прицепа грузовика на дорогу. ДТП случилось на 415-м километре трассы.На месте аварии выставлены предупреждающие знаки, водителей просят быть внимательными.Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»