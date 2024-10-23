Происшествия 23.10.2024 в 09:56

Бурятию продолжает потряхивать

Очередное землетрясение случилось на севере республики
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Текст: Андрей Константинов
Бурятию продолжает потряхивать
Землетрясение произошло вчера вечером в Северо-Байкальском районе Бурятии. Его эпицентр находился в 80 км юго-восточнее села Кумора. Магнитуда составила 3 балла.

Как сообщили в МЧС Бурятии, толчки в населенных пунктах не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Напомним, более сильное землетрясение примерно в этой же местности случилось ночью 21 октября. Тогда его эпицентр находился в 70 км юго-восточнее села Кумора, а магнитуда составила 4,3 балла.

Фото: seis-bykl.ru
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