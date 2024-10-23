В Бурятии на пожаре погибли куры, кролики и поросёнок

Минувшим днём в СНТ «Рябина» Заиграевского района загорелись надворные постройки на территории одного из частных домов. На место происшествия выехали пожарные подразделения 17-го Заиграевского отряда ГПС РБ, 72-й пожарно-спасательной части МЧС, военной пожарной команды из Соснового Бора и добровольной пожарной команды сельского поселения Талецкое.«11 пожарных на 4 единицах техники потушили горящие надворные постройки менее чем за час на общей площади 66 кв.м. В результате пожара сгорели баня, металлический кунг и навес. Погибли 18 кур, 4 кролика и поросёнок», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС