Происшествия 23.10.2024 в 10:17
В Бурятии на пожаре погибли куры, кролики и поросёнок
Огонь вспыхнул из-за нарушения правил при эксплуатации печи
Текст: Андрей Константинов
Минувшим днём в СНТ «Рябина» Заиграевского района загорелись надворные постройки на территории одного из частных домов. На место происшествия выехали пожарные подразделения 17-го Заиграевского отряда ГПС РБ, 72-й пожарно-спасательной части МЧС, военной пожарной команды из Соснового Бора и добровольной пожарной команды сельского поселения Талецкое.
«11 пожарных на 4 единицах техники потушили горящие надворные постройки менее чем за час на общей площади 66 кв.м. В результате пожара сгорели баня, металлический кунг и навес. Погибли 18 кур, 4 кролика и поросёнок», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«11 пожарных на 4 единицах техники потушили горящие надворные постройки менее чем за час на общей площади 66 кв.м. В результате пожара сгорели баня, металлический кунг и навес. Погибли 18 кур, 4 кролика и поросёнок», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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