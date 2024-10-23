В Улан-Удэ сбили пожилого пешехода

Вчера утром, 22 октября, в Улан-Удэ сбили 63-летнего мужчину. ДТП произошло по улице Терешковой.

- В 8 ч. 25 мин. в Октябрьском районе 29-летний водитель автомобиля «Ниссан Тиана», следуя по ул. Терешковой в районе д.11, совершил наезд на 63-летнего пешехода. Происшествие случилось на регулируемом пешеходном переходе, - рассказали в ГИБДД республики.

В результате ДТП пострадавший мужчина был госпитализирован в медучреждение.

Фото: Номер один