Происшествия 23.10.2024 в 11:02
В Улан-Удэ сбили пожилого пешехода
Мужчина переходил дорогу по «зебре»
Текст: Елена Кокорина
Вчера утром, 22 октября, в Улан-Удэ сбили 63-летнего мужчину. ДТП произошло по улице Терешковой.
- В 8 ч. 25 мин. в Октябрьском районе 29-летний водитель автомобиля «Ниссан Тиана», следуя по ул. Терешковой в районе д.11, совершил наезд на 63-летнего пешехода. Происшествие случилось на регулируемом пешеходном переходе, - рассказали в ГИБДД республики.
В результате ДТП пострадавший мужчина был госпитализирован в медучреждение.
Фото: Номер один
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