Происшествия 23.10.2024 в 11:11
Утром в Бурятии произошло лобовое столкновение с внедорожником
Оба водителя оказались в больнице
Текст: Елена Кокорина
Ранним утром 22 октября в Бурятии столкнулись две иномарки. Водитель внедорожника выехал на полосу встречного движения.
ДТП произошло в Хоринском районе республики.
- В 07.30 часов в 36-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер», следуя на 110 км автодороги «Улан-Удэ-Романовка-Чита» предварительно выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Тойота Королла» под управлением мужчины 42-х лет, - рассказали в ГИБДД республики.
В результате дорожного происшествия оба водителя были госпитализированы.
Фото: Номер один
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