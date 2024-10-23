Утром в Бурятии произошло лобовое столкновение с внедорожником

Ранним утром 22 октября в Бурятии столкнулись две иномарки. Водитель внедорожника выехал на полосу встречного движения.

ДТП произошло в Хоринском районе республики.

- В 07.30 часов в 36-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер», следуя на 110 км автодороги «Улан-Удэ-Романовка-Чита» предварительно выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Тойота Королла» под управлением мужчины 42-х лет, - рассказали в ГИБДД республики.

В результате дорожного происшествия оба водителя были госпитализированы.

Фото: Номер один