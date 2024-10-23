Происшествия 23.10.2024 в 11:29

Пьяный водитель в Улан-Удэ устроил ДТП с автоледи

Женщина получила травмы и была доставлена в больницу
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Текст: Елена Кокорина
Пьяный водитель в Улан-Удэ устроил ДТП с автоледи

Вчера вечером, 22 октября, пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадала 50-летняя женщина. В виду полученных травм ее доставили в больницу.

ДТП произошло в Октябрьском районе по ул. Янтарная.

- Около 21 часа 54-летний водитель в состоянии опьянения управляя автомобилем «Тойота Харриер» совершил столкновение с автомобилем «Тойота Карина». За рулем «Карины» была 50-летняя женщина. В результате ДТП она была госпитализирована, - рассказали в ГИБДД.

Фото: Номер один

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