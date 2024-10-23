Жители Улан-Удэ вновь сидят без света

Напомним, вчера из-за выхода из строя кабельной линии весь день сидели без света жители поселка Забайкальский. Там электроснабжение восстановили лишь поздним вечером.





Обновлено: как уточнили в мэрии, на данный момент электричество уже вернули жителям 102-го микрорайона.



Сегодня утром более тысячи жителей 102-го микрорайона Улан-Удэ остались без света. Причиной отключения стало повреждение кабеля при проведении строительных работ.Одновременно без света остались жители улиц Комсомольская и Октябрьская. Там подрядная организация, работающая на строительстве Ледового дворца, также повредила электрокабель.Сейчас энергетики восстанавливают поврежденные линии.«Повреждения электрокабеля при строительных и земельных работах стало обыденным явлением. Необходимо ставить вопрос и об ужесточении контроля, и о компенсации затрат в таких случаях. Энергетики же каждый раз вынуждены прекращать текущий ремонт и заниматься ликвидацией последствий таких аварий», - заявили в «Бурятэнерго».