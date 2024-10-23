Происшествия 23.10.2024 в 11:55

Жители Улан-Удэ вновь сидят без света

Аварийные отключения произошли сразу в двух местах
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Текст: Андрей Константинов
Жители Улан-Удэ вновь сидят без света
Сегодня утром более тысячи жителей 102-го микрорайона Улан-Удэ остались без света. Причиной отключения стало повреждение кабеля при проведении строительных работ.

Одновременно без света остались жители улиц Комсомольская и Октябрьская. Там подрядная организация, работающая на строительстве Ледового дворца, также повредила электрокабель.

Сейчас энергетики восстанавливают поврежденные линии.

«Повреждения электрокабеля при строительных и земельных работах стало обыденным явлением. Необходимо ставить вопрос и об ужесточении контроля, и о компенсации затрат в таких случаях. Энергетики же каждый раз вынуждены прекращать текущий ремонт и заниматься ликвидацией последствий таких аварий», - заявили в «Бурятэнерго».

Напомним, вчера из-за выхода из строя кабельной линии весь день сидели без света жители поселка Забайкальский. Там электроснабжение восстановили лишь поздним вечером.

Обновлено: как уточнили в мэрии, на данный момент электричество уже вернули жителям 102-го микрорайона.
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