Происшествия 23.10.2024 в 14:34

В Улан-Удэ иномарка на большой скорости сбила пешехода

Мужчина перебегал дорогу на «красный»
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ иномарка на большой скорости сбила пешехода
Комитет по транспорту мэрии Улан-Удэ распространил видео наезда на пешехода, случившегося вчера утром на остановке «Республиканская больница» в Улан-Удэ. Там 63-летний мужчина стал перебегать дорогу на красный сигнал светофора, вероятно, пытаясь успеть на остановившийся трамвай.

Горожанин успел проскочить перед машиной на правой полосе, но, видимо, не заметил иномарку, ехавшую с большой скоростью по левой.


Буквально в последнее мгновенье пешеход увидел автомобиль и попытался остановиться, поэтому удар пришелся не капотом, а по касательной. Тем не менее, мужчина не избежал травм – после наезда он упал и остался лежать на пешеходном переходе. Прибывшие на место происшествия врачи доставили мужчину в больницу.


Фото: скриншот видео
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