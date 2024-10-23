В Улан-Удэ иномарка на большой скорости сбила пешехода

Горожанин успел проскочить перед машиной на правой полосе, но, видимо, не заметил иномарку, ехавшую с большой скоростью по левой.











Буквально в последнее мгновенье пешеход увидел автомобиль и попытался остановиться, поэтому удар пришелся не капотом, а по касательной. Тем не менее, мужчина не избежал травм – после наезда он упал и остался лежать на пешеходном переходе. Прибывшие на место происшествия врачи доставили мужчину в больницу.





Комитет по транспорту мэрии Улан-Удэ распространил видео наезда на пешехода, случившегося вчера утром на остановке «Республиканская больница» в Улан-Удэ. Там 63-летний мужчина стал перебегать дорогу на красный сигнал светофора, вероятно, пытаясь успеть на остановившийся трамвай.Фото: скриншот видео