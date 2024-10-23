Происшествия 23.10.2024 в 15:09

Житель Бурятии пытался заживо сжечь пожилых родственников

К счастью, пенсионеры успели спастись
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии пытался заживо сжечь пожилых родственников
В Хоринском районе перед судом предстанет 24-летний молодой человек из Улан-Удэ, обвиняемый в покушении на убийство собственных бабушки и дедушки.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, обвиняемый длительное время испытывал неприязнь к пожилым родственникам, которые, как он считал еще с детства, плохо относились к его матери. Чтобы отомстить им за это, молодой человек дважды ездил из столицы Бурятии в село Верхние Тальцы и поджигал деревянный дом, где жили дедушка и бабушка. Однако в обоих случаях пенсионеры быстро тушили возгорание.

28 июня парень решил окончательно расправиться с родственниками. Около полуночи он проник к ним во двор, подпер входную дверь дома вилами, обложил ее поленьями и поджег газовой горелкой. Пенсионеры, услышав шум, проснулись и смогли выбраться из горящего дома через окно. Благодаря им, к слову, удалось и изобличить злоумышленника. Поскольку первые два поджога полиция раскрыть не смогла, дед установил во дворе видеокамеру, которая и запечатлела поджигателя.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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