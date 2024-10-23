Сибирячка год добивается наказания для водителя, насмерть сбившего ее 8-летнего сына

- Мы раньше просто проходили с сыном мимо этого двора, видели, что там катаются дети, но сын туда не просился, - рассказала Мария. – Горка в этом дворе – склон, который уже несколько лет водой заливают сами же дети. При этом никакого ограждения между этим скатом и парковкой не было и нет. В самой девятиэтажке живут чиновники, всё это происходило у них на глазах.



