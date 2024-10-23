Происшествия 23.10.2024 в 15:51

Сибирячка год добивается наказания для водителя, насмерть сбившего ее 8-летнего сына

Мальчик скатился с горки на парковку и попал под колеса грузовика
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Текст: КП-Новосибирск
Сибирячка год добивается наказания для водителя, насмерть сбившего ее 8-летнего сына
Жительница Анжеро-Судженска Мария Мищенко обратилась за помощью в редакцию КП-Новосибирск. Почти год она пытается добиться, чтобы предъявили обвинение водителю грузовика, под колесами которого погиб ее 8-летний сын.

В девятиэтажку на улице Желябова Мария вместе с сыном Костей переехала за три недели до трагедии.

- Мы раньше просто проходили с сыном мимо этого двора, видели, что там катаются дети, но сын туда не просился, - рассказала Мария. – Горка в этом дворе – склон, который уже несколько лет водой заливают сами же дети. При этом никакого ограждения между этим скатом и парковкой не было и нет. В самой девятиэтажке живут чиновники, всё это происходило у них на глазах.


27 декабря 2023 года Костя попросился на горку:

- У сына был последний учебный день в четверти. Он пришел домой со школы, отпросился у бабушки (моей мамы) покататься на горке вместе с одноклассником, - описывает происходившее Мария. – Бабушка в тот момент мыла пол, разрешила ему погулять. Сын взял ватрушку и убежал на улицу. Я в тот момент возвращалась домой с работы, позвонила Косте. Он сказал, что на горке, всё в порядке.

А через считанные минуты Марии позвонила ее мама (бабушка Кости):

- Она сказала, что сына сбил грузовик. Я не помню, как на ватных ногах бежала к дому и вызывала скорую. В скорой мне сказали, что их бригада уже на месте. Я увидела эту машину, подбежала к ним. Мне сказали, что мой сын умер.

Что произошло на горке с Костей, попало на записи камер видеонаблюдения. В кадре видно, что мальчик скатился с горки на дворовую парковку и попал под колеса грузовика. Машина протащила ребенка около 8 метров.

- Сын получил закрытую черепно-мозговую травму, множество переломов, - перечисляет Мария.

А что же водитель? Как он себя повел?

- Он даже не остановился, просто уехал дальше. Потом заявил, что детей вообще не видел, то, что под колеса попал ребенок, не понял, - говорит Мария.

Местная администрация от горки открестилась:

- В данном месте находится природный склон. По информации представителей ТСЖ, на момент трагедии снег не сгребался в сторону ската. Скат для катания выбирается детьми, несмотря на то, что открыт доступ в соседний двор, где есть место для игр и катания. Представителями ТСЖ неоднократно в домовой чат отправлялись сообщения о том, чтобы родители провели беседы со своими детьми о правилах поведения на проезжей части, - такой официальный комментарий ведомства размещен в соцсетях.

Тем временем следователи завели уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Однако обвинения почти за год никому не предъявлены: нужно дождаться результатов экспертизы.

Фото: предоставлено Марией Мищенко
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