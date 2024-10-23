В Улан-Удэ разгромили семь подпольных казино

В Улан-Удэ с начала года полиция разгромила семь подпольных игорных заведений. Изъято 210 единиц игорного оборудования, в том числе 9 столов для игры в покер, сообщили в МВД Бурятии.«По материалам оперативников возбуждены и направлены в суд три уголовных дела в отношении лиц, организовавших и проводивших азартные игры. Также расследуется уголовное дело в отношении организованной группы из 12 активных участников, занимавшейся незаконной игорной деятельностью через Интернет в трех подпольных игорных заведениях в столице Бурятии», - рассказали в МВД.Изъятое игорное оборудование уничтожается.«В 2024 году ликвидировано 30 единиц игорного оборудования, в том числе 8 столов для игры в покер и 1 стол с рулеткой», сообщили в полиции.Фото: МВД Бурятии