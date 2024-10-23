Происшествия 23.10.2024 в 16:34

В Улан-Удэ разгромили семь подпольных казино

Изъято 210 единиц игорного оборудования
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ разгромили семь подпольных казино
В Улан-Удэ с начала года полиция разгромила семь подпольных игорных заведений. Изъято 210 единиц игорного оборудования, в том числе 9 столов для игры в покер, сообщили в МВД Бурятии.

«По материалам оперативников возбуждены и направлены в суд три уголовных дела в отношении лиц, организовавших и проводивших азартные игры. Также расследуется уголовное дело в отношении организованной группы из 12 активных участников, занимавшейся незаконной игорной деятельностью через Интернет в трех подпольных игорных заведениях в столице Бурятии», - рассказали в МВД.

Изъятое игорное оборудование уничтожается.

«В 2024 году ликвидировано 30 единиц игорного оборудования, в том числе 8 столов для игры в покер и 1 стол с рулеткой», сообщили в полиции.

Фото: МВД Бурятии
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