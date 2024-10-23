Происшествия 23.10.2024 в 17:52

В Улан-Удэ локализовали пожар на ул. Терешковой

Огонь вспыхнул на верхнем этаже, откуда перешел на кровлю
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ локализовали пожар на ул. Терешковой
В Улан-Удэ пожарные локализовали возгорание в доме №9 на улице Терешковой.

Как сообщили в МЧС Бурятии, пожар произошел на третьем этаже, где расположен Республиканский аналитический центр. Оттуда огонь перешел на кровлю. На данный момент пожар локализован на площади 108 кв метров.

Как сообщили в Комитете по транспорту мэрии, движение по улице Терешковой в сторону улицы Боевой сейчас осуществляется только по одной полосе.

Фото: МЧС Бурятии

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