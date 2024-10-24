Происшествия 24.10.2024 в 09:33

Опасного рецидивиста в Улан-Удэ на 12 лет отправят за решетку

Из-за ссоры он зарезал своего родственника
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Текст: Елена Кокорина
Опасного рецидивиста в Улан-Удэ на 12 лет отправят за решетку

Накануне в Улан-Удэ был вынесен приговор особо опасному рецидивисту по уголовному делу об убийстве родственника. За совершенное преступление он 12 лет проведет в колонии особого режима.

- В судебном заседании установлено, что в июне 2024 года 39-летний улан-удэнец в ходе ссоры со своим дальним родственником, возникшей во время распития спиртного, нанес потерпевшему ранение ножом. От полученных телесных повреждений тот скончался. Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил ему 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год, - рассказали в прокуратуре республики.

В пользу супруги погибшего с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 700 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: loon.site

 

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