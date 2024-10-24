Происшествия 24.10.2024 в 09:34
На пожаре на улице Терешковой в Улан-Удэ никто не пострадал
Причина возгорания сейчас устанавливается
Текст: Андрей Константинов
Пожар в доме №9 на улице Терешковой в Улан-Удэ, возникший вчера днем, был полностью ликвидирован в 18:40. Как рассказали в МЧС Бурятии, до прибытия пожарных из загоревшегося здания эвакуировались около 80 человек. Никто из них не пострадал.
«Причина пожара устанавливается дознавателем», - сообщили в МЧС.
Напомним, пожар произошел на третьем этаже, где расположен Республиканский аналитический центр. Оттуда огонь перешел на кровлю. Предварительно, площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. С огнем боролись 30 пожарных и 9 единиц техники.
Фото: МЧС Бурятии
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