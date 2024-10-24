На пожаре на улице Терешковой в Улан-Удэ никто не пострадал

Пожар в доме №9 на улице Терешковой в Улан-Удэ, возникший вчера днем , был полностью ликвидирован в 18:40. Как рассказали в МЧС Бурятии, до прибытия пожарных из загоревшегося здания эвакуировались около 80 человек. Никто из них не пострадал.





«Причина пожара устанавливается дознавателем», - сообщили в МЧС.





Напомним, пожар произошел на третьем этаже, где расположен Республиканский аналитический центр. Оттуда огонь перешел на кровлю. Предварительно, площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. С огнем боролись 30 пожарных и 9 единиц техники.Фото: МЧС Бурятии