Происшествия 24.10.2024 в 09:46
В Бурятии полностью сгорел дом с верандой и пристроем
На пожаре пострадал 35-летний мужчина
Текст: Андрей Константинов
Минувшей ночью в экстренные службы поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Оронгой Иволгинского района. На место происшествия выехали пожарные подразделения 6-го Иволгинского отряда ГПС РБ: 5 человек и 3 единицы техники.
«На момент прибытия пожарных дом, веранда и пристрой были охвачены огнем. Возгорание потушили в течение трёх с половиной часов. Строения сгорели на общей площади 80 кв.м. Отравление продуктами горения получил 35-летний мужчина», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«На момент прибытия пожарных дом, веранда и пристрой были охвачены огнем. Возгорание потушили в течение трёх с половиной часов. Строения сгорели на общей площади 80 кв.м. Отравление продуктами горения получил 35-летний мужчина», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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