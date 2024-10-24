В Бурятии полностью сгорел дом с верандой и пристроем

Минувшей ночью в экстренные службы поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Оронгой Иволгинского района. На место происшествия выехали пожарные подразделения 6-го Иволгинского отряда ГПС РБ: 5 человек и 3 единицы техники.«На момент прибытия пожарных дом, веранда и пристрой были охвачены огнем. Возгорание потушили в течение трёх с половиной часов. Строения сгорели на общей площади 80 кв.м. Отравление продуктами горения получил 35-летний мужчина», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС