Происшествия 24.10.2024 в 11:13
В Улан-Удэ водитель перевернувшегося автомобиля сломал ноги
Из машины его достали спасатели
Текст: Андрей Константинов
ДТП произошло сегодня ночью в районе дома №122 на улице Трубачеева в Улан-Удэ. Там перевернулся автомобиль «Тойота Премио». Чтобы деблокировать 32-летнего водителя, пришлось вызывать спасателей.
«На место происшествия незамедлительно выехали спасатели поисково-спасательного отряда №1 БРПСС. Совместно с пожарными они извлекли пострадавшего из автомобиля и передали его бригаде скорой помощи», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, у водителя автомобиля были сломаны обе ноги. Мужчину госпитализировали.
Фото: телеграм-канал ДТП TV RUS
«На место происшествия незамедлительно выехали спасатели поисково-спасательного отряда №1 БРПСС. Совместно с пожарными они извлекли пострадавшего из автомобиля и передали его бригаде скорой помощи», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, у водителя автомобиля были сломаны обе ноги. Мужчину госпитализировали.
Фото: телеграм-канал ДТП TV RUS
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