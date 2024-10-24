В Улан-Удэ водитель перевернувшегося автомобиля сломал ноги

ДТП произошло сегодня ночью в районе дома №122 на улице Трубачеева в Улан-Удэ. Там перевернулся автомобиль «Тойота Премио». Чтобы деблокировать 32-летнего водителя, пришлось вызывать спасателей.«На место происшествия незамедлительно выехали спасатели поисково-спасательного отряда №1 БРПСС. Совместно с пожарными они извлекли пострадавшего из автомобиля и передали его бригаде скорой помощи», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, у водителя автомобиля были сломаны обе ноги. Мужчину госпитализировали.Фото: телеграм-канал ДТП TV RUS