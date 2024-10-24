Происшествия 24.10.2024 в 11:24
В Бурятии пожилой мужчина не успел выбраться из загоревшегося дома
Его тело обнаружили у входа в жилище
Текст: Андрей Константинов
Сегодня около 4 часов утра в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в доме на улице Дорожной в Северобайкальске. К приезду пожарных дом горел изнутри, огонь распространился на кровлю.
«В ходе тушения внутри жилища у входа звено газодымозащитной службы обнаружило тело 72-летнего мужчины без признаков жизни. Возгорание ликвидировали за полчаса на площади 40 квадратные метров. На месте работали 7 пожарных и 3 единицы техники», - сообщили в МЧС.
По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.
Напомним, еще один пожар произошел сегодня ночью в Оронгое. Там огонь полностью уничтожил дом, отравление дымом получил 35-летний мужчина.
Фото: МЧС Бурятии
«В ходе тушения внутри жилища у входа звено газодымозащитной службы обнаружило тело 72-летнего мужчины без признаков жизни. Возгорание ликвидировали за полчаса на площади 40 квадратные метров. На месте работали 7 пожарных и 3 единицы техники», - сообщили в МЧС.
По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.
Напомним, еще один пожар произошел сегодня ночью в Оронгое. Там огонь полностью уничтожил дом, отравление дымом получил 35-летний мужчина.
Фото: МЧС Бурятии
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