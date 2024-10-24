В Улан-Удэ неизвестный в пух и прах разнес дорожное ограждение

В Улан-Удэ неизвестный сломал ограждение у дороги, расположенное на ул. Пугачева в поселке Мясокомбинат. Оно было сломано еще вчера, 23 октября.

Одна часть небольшого металлического заборчика грустно лежит вдоль дороги, а вот другая, увы, полностью уничтожена. Похоже, что по ней основательно прошлись ногами или чем-то более тяжелым, потому что от ограждения остались лишь «рожки да ножки».

- Сейчас на месте работают специалисты. Просим откликнуться очевидцев по номеру круглосуточной диспетчерскому МБУ «Комбинат по благоустройству» 380-838, - пишут в мэрии города.

Также в мэрии добавили, что водитель, повредивший ограждение, несёт «двойную» ответственность за несоблюдение ПДД и возмещение расходов на восстановление муниципального имущества.

Фото: Комбинат по благоустройству