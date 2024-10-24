Происшествия 24.10.2024 в 14:40

В Бурятии пьяный водитель грузовика угробил пассажирку

Машина влетела в столб на трассе Улан-Удэ – Курумкан
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пьяный водитель грузовика угробил пассажирку
Смертельное ДТП произошло утром 23 октября на 176-м километре трассы Улан-Удэ – Курумкан. Как сообщили в МВД Бурятии, 37-летний водитель автомобиля «Ниссан Атлас» не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в столб.


36-летняя пассажирка микрогрузовика от полученных травм скончалась на месте. Водителя госпитализировали с травмами.


Как установили сотрудники ГИБДД, в момент аварии водитель грузовика был пьян. Ни сам мужчина, ни его пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности.

Фото: МВД Бурятии
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с 23 по 29 октября

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