Происшествия 24.10.2024 в 14:40
В Бурятии пьяный водитель грузовика угробил пассажирку
Машина влетела в столб на трассе Улан-Удэ – Курумкан
Текст: Андрей Константинов
Смертельное ДТП произошло утром 23 октября на 176-м километре трассы Улан-Удэ – Курумкан. Как сообщили в МВД Бурятии, 37-летний водитель автомобиля «Ниссан Атлас» не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в столб.
36-летняя пассажирка микрогрузовика от полученных травм скончалась на месте. Водителя госпитализировали с травмами.
Как установили сотрудники ГИБДД, в момент аварии водитель грузовика был пьян. Ни сам мужчина, ни его пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности.
Фото: МВД Бурятии
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