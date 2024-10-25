Происшествия 25.10.2024 в 06:00
В Бурятии подсудимая супермошенница продолжает обманывать граждан
Однако жертвы не спешат обращаться в полицию, взывая к совести женщины
Текст: Татьяна Жамсуева
33-летняя Алина Банзарова (имя изменено), известная как ушлая мошенница, сейчас находится под судом. Судебный процесс тянется с июля, и завершения пока не видно: в деле появляются новые жертвы аферистки. Даже сейчас Алина никак не может угомониться и продолжает втираться в доверие к людям, под разными предлогами выманивая у них деньги. Нам стало известно о новых случаях обмана.
«В деле» более десяти лет
На страницах нашей газеты мы неоднократно писали о проделках супермошенницы. О женщине известно, что она 1991 года рождения, имеет несколько поддельных паспортов и обладает особым талантом входить в доверие и наживаться обманным путем.
Часто мошенница рассказывала своим жертвам, что занимается торгами и выкупает по низкой цене арестованное имущество с дальнейшей продажей. Когда денег на покупку не хватает, то берет в долг у своих друзей и затем возвращает с процентами. Алина говорила, что зарегистрирует человека как участника торгов, для этого ей нужны были деньги, паспортные данные и расчетный счет. А когда жертвы перечисляли ей денежные средства, она переставала выходить на связь.
Напомним, одной из первых жертв Алины стала Ольга, парикмахер, которая подрабатывала таксистом. Мошеннице удалось выманить у новой знакомой сразу 350 тыс. рублей. Через нее же Алина вышла на знакомых и друзей Ольги и по такой же схеме обманула остальных. Когда Ольга получила отказ в возбуждении дела, то решила провести собственное расследование.
Обычный поиск по соцсетям дал результаты. В пабликах она увидела знакомое имя и посты людей о том, как та же самая мошенница обманула и их тоже. Ольга решила собрать как можно больше пострадавших, чтобы вместе подать заявление на мошенницу. За пару недель ей удалось отыскать 11 пострадавших. Ольгу поразило то, что следы от бурной деятельности аферистки замечены еще десять лет назад - именно тогда появились первые обманутые. Орудовала она на широкую ногу: в Бурятии, Агинском автономном округе, Забайкалье, Иркутске.
В итоге Ольга выяснила, что мошенница представлялась также работником Сбербанка, брокером. Бабушкам - соцработником, еще она продавала несуществующие участки, оставила без жилья пенсионерку. Также знакомилась с мужчинами на сайтах знакомств, «разводила» их на деньги и «кидала». Были даже те, кто подал в суд и выиграл его, однако деньги им так и не вернули, потому что взыскать с женщины было нечего. В собственности ничего нет, на счетах пусто. Ольга узнала множество самых разных историй.
Из каждой своей жертвы мошенница пыталась выжать по максимуму, практически все люди брали кредиты, платить за которые приходится по сей день. Так, самую крупную сумму ей удалось выманить у одного из улан-удэнцев. Мужчина набрал кредитов на 2,5 млн и без тени сомнения отдал все деньги малознакомой женщине.
Подобных историй набралось 15. Все жертвы требуют для мошенницы самого строгого наказания. Общая сумма ущерба составила 11 млн рублей.
5 июля 2024 года состоялось первое заседание по уголовному делу по отношению к женщине. Прокурор зачитывал истории потерпевших в течение часа. Свою вину подсудимая не признала.
Новые жертвы
По информации прокуратуры Октябрьского района, сейчас подсудимая находится под подпиской о невыезде, других ограничений у нее нет.
Однако данный запрет для мошенницы не является ограничением ее деятельности, и она продолжает обманными схемами зарабатывать на доверчивых людях. На данный момент нам известно о пяти новых жертвах аферистки.
- Мы с ней познакомились в автобусе по пути в Агинск. Она представилась моей землячкой и очень легко вошла в доверие. Мы с ней общались на протяжении месяца. Она показалась очень миловидной и общительной. В процессе общения рассказывала, что ей нужно отремонтировать машину, и я занял ей 15 тыс. рублей. Также она сняла с моей карты около 90 тыс. рублей, которую я сам дал, доверившись ей. Сказала, что купит продукты в магазине, и исчезла, – рассказал Солбон (имя изменено).
В итоге Алина вернула Солбону 20 тыс. рублей, чтобы усыпить его бдительность и надеясь обманным путем выманить еще большую сумму. В целом сумма ущерба для Солбона составила около 80 тыс. рублей. С его слов, он простил ей эту сумму, заявлять в полицию не хочет.
— Пусть это останется на ее совести. Пусть Бог ее осудит, - резюмировал доверчивый мужчина.
По всей видимости, маршрут Агинск – Улан-Удэ стал для мошенницы полем ее деятельности. Под чары Алины попали еще несколько мужчин.
- Она сидела рядом со мной, когда я ехал из Агинска в Улан-Удэ. Алина попросила телефон, чтобы позвонить и написать своей маме. Сказала, что у нее телефон сломан, а маму нужно предупредить о своем приезде, - вспоминает Цокто.
Мужчина даже не заподозрил, что милая и улыбчивая девушка украдет его деньги.
- Ничего плохого не думая, я дал ей телефон. Она много о себе рассказывала, что работает с недвижимостью. Но я был настолько уставшим, что просто отдал телефон и вздремнул. Тем более это происходило ночью. Она же рядом сидела, - рассказывает Цокто.
В итоге она украла его банковскую карту, которая находилась в кармане чехла телефона. Успела зайти в личный кабинет на Госуслугах и подать заявку на автокредит на миллион рублей. К счастью потерпевшего, пришел отказ. Однако женщина успела оформить кредит в личном кабинете банковского приложения на 15 тыс. рублей, а потом обналичила с украденной дебетовой карты 80 тыс. рублей. Мужчина обнаружил пропажу карты лишь через несколько дней.
- Когда понял, что произошло, заблокировал все карты, но она все успела снять. Мне пришлось оплачивать этот кредит. Теперь никому свой телефон не даю, если попросят. Я написал в социальных сетях о случившемся, и со мной связался мужчина, у которого таким же образом она украла 100 тыс. рублей. Хотел, чтобы я заявил в полицию. Но я даже не хочу связываться, потому что из дома почти не выхожу. Пусть это останется на ее совести, - вздыхает потерпевший.
Но есть ли совесть у мошенницы - вопрос риторический. И как, находясь под подпиской о невыезде, которая запрещает ей покидать место жительства, женщина свободно передвигается между регионами? Ведь все эти случаи, со слов новых жертв, произошли в августе, то есть во время судебного разбирательства.
В прокуратуре Бурятии новым жертвам советуют не замалчивать факты мошенничества со стороны Банзаровой, а обратиться в полицию. В таком случае подсудимой, возможно, ужесточат меру пресечения и отправят в СИЗО.
Фото: «Номер один»
«В деле» более десяти лет
На страницах нашей газеты мы неоднократно писали о проделках супермошенницы. О женщине известно, что она 1991 года рождения, имеет несколько поддельных паспортов и обладает особым талантом входить в доверие и наживаться обманным путем.
Часто мошенница рассказывала своим жертвам, что занимается торгами и выкупает по низкой цене арестованное имущество с дальнейшей продажей. Когда денег на покупку не хватает, то берет в долг у своих друзей и затем возвращает с процентами. Алина говорила, что зарегистрирует человека как участника торгов, для этого ей нужны были деньги, паспортные данные и расчетный счет. А когда жертвы перечисляли ей денежные средства, она переставала выходить на связь.
Напомним, одной из первых жертв Алины стала Ольга, парикмахер, которая подрабатывала таксистом. Мошеннице удалось выманить у новой знакомой сразу 350 тыс. рублей. Через нее же Алина вышла на знакомых и друзей Ольги и по такой же схеме обманула остальных. Когда Ольга получила отказ в возбуждении дела, то решила провести собственное расследование.
Обычный поиск по соцсетям дал результаты. В пабликах она увидела знакомое имя и посты людей о том, как та же самая мошенница обманула и их тоже. Ольга решила собрать как можно больше пострадавших, чтобы вместе подать заявление на мошенницу. За пару недель ей удалось отыскать 11 пострадавших. Ольгу поразило то, что следы от бурной деятельности аферистки замечены еще десять лет назад - именно тогда появились первые обманутые. Орудовала она на широкую ногу: в Бурятии, Агинском автономном округе, Забайкалье, Иркутске.
В итоге Ольга выяснила, что мошенница представлялась также работником Сбербанка, брокером. Бабушкам - соцработником, еще она продавала несуществующие участки, оставила без жилья пенсионерку. Также знакомилась с мужчинами на сайтах знакомств, «разводила» их на деньги и «кидала». Были даже те, кто подал в суд и выиграл его, однако деньги им так и не вернули, потому что взыскать с женщины было нечего. В собственности ничего нет, на счетах пусто. Ольга узнала множество самых разных историй.
Из каждой своей жертвы мошенница пыталась выжать по максимуму, практически все люди брали кредиты, платить за которые приходится по сей день. Так, самую крупную сумму ей удалось выманить у одного из улан-удэнцев. Мужчина набрал кредитов на 2,5 млн и без тени сомнения отдал все деньги малознакомой женщине.
Подобных историй набралось 15. Все жертвы требуют для мошенницы самого строгого наказания. Общая сумма ущерба составила 11 млн рублей.
5 июля 2024 года состоялось первое заседание по уголовному делу по отношению к женщине. Прокурор зачитывал истории потерпевших в течение часа. Свою вину подсудимая не признала.
Новые жертвы
По информации прокуратуры Октябрьского района, сейчас подсудимая находится под подпиской о невыезде, других ограничений у нее нет.
Однако данный запрет для мошенницы не является ограничением ее деятельности, и она продолжает обманными схемами зарабатывать на доверчивых людях. На данный момент нам известно о пяти новых жертвах аферистки.
- Мы с ней познакомились в автобусе по пути в Агинск. Она представилась моей землячкой и очень легко вошла в доверие. Мы с ней общались на протяжении месяца. Она показалась очень миловидной и общительной. В процессе общения рассказывала, что ей нужно отремонтировать машину, и я занял ей 15 тыс. рублей. Также она сняла с моей карты около 90 тыс. рублей, которую я сам дал, доверившись ей. Сказала, что купит продукты в магазине, и исчезла, – рассказал Солбон (имя изменено).
В итоге Алина вернула Солбону 20 тыс. рублей, чтобы усыпить его бдительность и надеясь обманным путем выманить еще большую сумму. В целом сумма ущерба для Солбона составила около 80 тыс. рублей. С его слов, он простил ей эту сумму, заявлять в полицию не хочет.
— Пусть это останется на ее совести. Пусть Бог ее осудит, - резюмировал доверчивый мужчина.
По всей видимости, маршрут Агинск – Улан-Удэ стал для мошенницы полем ее деятельности. Под чары Алины попали еще несколько мужчин.
- Она сидела рядом со мной, когда я ехал из Агинска в Улан-Удэ. Алина попросила телефон, чтобы позвонить и написать своей маме. Сказала, что у нее телефон сломан, а маму нужно предупредить о своем приезде, - вспоминает Цокто.
Мужчина даже не заподозрил, что милая и улыбчивая девушка украдет его деньги.
- Ничего плохого не думая, я дал ей телефон. Она много о себе рассказывала, что работает с недвижимостью. Но я был настолько уставшим, что просто отдал телефон и вздремнул. Тем более это происходило ночью. Она же рядом сидела, - рассказывает Цокто.
В итоге она украла его банковскую карту, которая находилась в кармане чехла телефона. Успела зайти в личный кабинет на Госуслугах и подать заявку на автокредит на миллион рублей. К счастью потерпевшего, пришел отказ. Однако женщина успела оформить кредит в личном кабинете банковского приложения на 15 тыс. рублей, а потом обналичила с украденной дебетовой карты 80 тыс. рублей. Мужчина обнаружил пропажу карты лишь через несколько дней.
- Когда понял, что произошло, заблокировал все карты, но она все успела снять. Мне пришлось оплачивать этот кредит. Теперь никому свой телефон не даю, если попросят. Я написал в социальных сетях о случившемся, и со мной связался мужчина, у которого таким же образом она украла 100 тыс. рублей. Хотел, чтобы я заявил в полицию. Но я даже не хочу связываться, потому что из дома почти не выхожу. Пусть это останется на ее совести, - вздыхает потерпевший.
Но есть ли совесть у мошенницы - вопрос риторический. И как, находясь под подпиской о невыезде, которая запрещает ей покидать место жительства, женщина свободно передвигается между регионами? Ведь все эти случаи, со слов новых жертв, произошли в августе, то есть во время судебного разбирательства.
В прокуратуре Бурятии новым жертвам советуют не замалчивать факты мошенничества со стороны Банзаровой, а обратиться в полицию. В таком случае подсудимой, возможно, ужесточат меру пресечения и отправят в СИЗО.
Фото: «Номер один»
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