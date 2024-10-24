В Бурятии женщины предотвратили страшное преступление

О шокирующей истории сообщил телеграм-канал заиграевской районной газеты «Вперед». Она произошла еще 18 сентября в селе Шабур.Как сообщает издание, в тот вечер некий гражданин из-за личной неприязни приехал в село разобраться с местным жителем. Он напал на сельчанина, избив его кулаками и ногами. После побоев мужчина облил свою жертву бензином из канистры и собирался поджечь. Но в этот момент его спугнули прохожие – две местные женщины, которые подняли шум. Это нарушило планы злоумышленника, он был вынужден сесть в машину и скрыться. Позднее его задержали дома в соседнем районе. Избитый мужчина остался жив благодаря своевременной помощи медиков.Женщин, предотвративших страшное преступление, отметили в полиции. За неравнодушие и гражданскую ответственность начальник ОМВД России по Заиграевскому району Баян Доржиев вручил им благодарности.Фото: pixabay.com