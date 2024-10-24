Строители оставили без воды и света жителей центра Улан-Удэ

Сразу две подряд коммунальные аварии случились сегодня в центре столицы Бурятии. Их причиной стали строители.Как сообщили в мэрии, сначала работники компании «Пик Байкал» при проведении земляных работ повредили водопровод. В результате без воды остались жильцы домов по ул. Смолина 65 и 67.Чуть позже также при проведении земельных работ был поврежден электрокабель. Под отключение попали жители улиц Смолина, Советской, Свободы, Сухэ-Батора, Ербанова, Профсоюзная и Шмидта – всего более 3000 человек. Сейчас специалисты «Бурятэнерго» ликвидируют последствия аварии.