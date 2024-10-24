Происшествия 24.10.2024 в 16:44

Строители оставили без воды и света жителей центра Улан-Удэ

В ходе земляных работ там повредили водопровод и электрокабель
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Текст: Андрей Константинов
Строители оставили без воды и света жителей центра Улан-Удэ
Фото: архив «Номер один»
Сразу две подряд коммунальные аварии случились сегодня в центре столицы Бурятии. Их причиной стали строители.

Как сообщили в мэрии, сначала работники компании «Пик Байкал» при проведении земляных работ повредили водопровод. В результате без воды остались жильцы домов по ул. Смолина 65 и 67.

Чуть позже также при проведении земельных работ был поврежден электрокабель. Под отключение попали жители улиц Смолина, Советской, Свободы, Сухэ-Батора, Ербанова, Профсоюзная и Шмидта – всего более 3000 человек. Сейчас специалисты «Бурятэнерго» ликвидируют последствия аварии.
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