Крупный пожар потушили в Улан-Удэ

Сегодня во второй половине дня в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Бархатной в Улан-Удэ. К моменту приезда пожарных горели кровля дома и крыша пристроенного к нему гаража, существовала угроза распространения огня на соседние строения.







«На тушение были поданы 5 стволов, проложена магистральная линия от пожарного гидранта. В результате чего угроза соседним зданиям была снята. В настоящий момент пожар ликвидирован на предварительной площади около 200 квадратных метров. Пострадавших нет. Всего к тушению привлекались 21 пожарный и 6 единиц техники», - рассказали в МЧС.Причина пожара устанавливается, сейчас на месте происшествия работает дознаватель.Фото: МЧС Бурятии