Происшествия 24.10.2024 в 17:08
Новосибирца, который напал на ребенка, заступаясь за сына, не накажут
Теперь семьи будут разбираться друг с другом в гражданских судах
Текст: КП-Новосибирск
Три месяца полиция разбиралась в конфликте, произошедшем во дворе многоэтажки на улице Забалуева в Новосибирске. Сама потасовка случилась еще в июле.
- Я была на работе, а муж оставался дома с нашим семилетним сыном. Супруг разрешил ребенку покататься на самокате во дворе, а спустя несколько минут услышал его крик с улицы. Потом Дима* рассказал нам, что местные мальчишки пытались забрать у него самокат. Он забился от них на лавочке, а один из этих школьников - Лёша* - стал его пинать. Он закричал от боли, - рассказала КП-Новосибирск Юля, мама мальчика.
На крик во двор выбежал отец Димы. И устроил разборки с обидчиком сына. Это попало на камеры. На видео видно, как мужчина сбрасывает с велосипеда мальчика:
- Ты че? - кричит взрослый на школьника, который уже лежит на земле.
Но Юлия стоит горой за мужа:
- Мальчик этот демонстративно упал, никто его не бил.
Впрочем, взрослому, который полез разбираться с ребёнком, в итоге тоже досталось.
- На Егора набросились двое проходившим мимо незнакомцев, стали бить на глазах у нашего сына. Остановились только тогда, когда сосед закричал: «Я видел, что он не бил ребенка», - говорит Юлия.
Егор никаких серьезных травм не получил, а вот семилетнему Диме понадобилась помощь врачей:
- У сына диагностировали сотрясение, он лежал в больнице. Но последствия этого есть и сейчас: у сына большие проблемы с памятью. Он может не вспомнить, например, что в течение дня было в школе. Еще стал замкнутым, обходит стороной детей, - перечисляет Юля. – Сейчас сын наблюдается у невролога.
Семья Димы написала заявление в полицию, а в ответ поступило заявление на них – от мамы Леши, который тоже пострадал. Но ни за одну из потасовок никто ответственности не понесет.
- Изначально по драке детей было возбуждено административное дело по статье 6.1.1 «Побои». Но его закрыли, потому что Леше, который пинал моего сына, нет 16 лет. Его только вызовут на комиссию ПДН, и всё. То есть мой сын теряет память, а тому школьнику ничего не будет, - возмущается Юля. — Тех, кто бил мужа, не нашли, тоже дело закрыли.
По делу о детской драке семья Димы собирается обращаться в суд. В ответ их ждет иск от мамы Леши, которого скинул с велосипеда разъяренный папа.
- Дело в отношении Егора закрыли, но я буду обращаться в суд и требовать компенсации морального вреда моему ребенку, — заявила мама Леши.
*Имена изменены
- Я была на работе, а муж оставался дома с нашим семилетним сыном. Супруг разрешил ребенку покататься на самокате во дворе, а спустя несколько минут услышал его крик с улицы. Потом Дима* рассказал нам, что местные мальчишки пытались забрать у него самокат. Он забился от них на лавочке, а один из этих школьников - Лёша* - стал его пинать. Он закричал от боли, - рассказала КП-Новосибирск Юля, мама мальчика.
На крик во двор выбежал отец Димы. И устроил разборки с обидчиком сына. Это попало на камеры. На видео видно, как мужчина сбрасывает с велосипеда мальчика:
- Ты че? - кричит взрослый на школьника, который уже лежит на земле.
Но Юлия стоит горой за мужа:
- Мальчик этот демонстративно упал, никто его не бил.
Впрочем, взрослому, который полез разбираться с ребёнком, в итоге тоже досталось.
- На Егора набросились двое проходившим мимо незнакомцев, стали бить на глазах у нашего сына. Остановились только тогда, когда сосед закричал: «Я видел, что он не бил ребенка», - говорит Юлия.
Егор никаких серьезных травм не получил, а вот семилетнему Диме понадобилась помощь врачей:
- У сына диагностировали сотрясение, он лежал в больнице. Но последствия этого есть и сейчас: у сына большие проблемы с памятью. Он может не вспомнить, например, что в течение дня было в школе. Еще стал замкнутым, обходит стороной детей, - перечисляет Юля. – Сейчас сын наблюдается у невролога.
Семья Димы написала заявление в полицию, а в ответ поступило заявление на них – от мамы Леши, который тоже пострадал. Но ни за одну из потасовок никто ответственности не понесет.
- Изначально по драке детей было возбуждено административное дело по статье 6.1.1 «Побои». Но его закрыли, потому что Леше, который пинал моего сына, нет 16 лет. Его только вызовут на комиссию ПДН, и всё. То есть мой сын теряет память, а тому школьнику ничего не будет, - возмущается Юля. — Тех, кто бил мужа, не нашли, тоже дело закрыли.
По делу о детской драке семья Димы собирается обращаться в суд. В ответ их ждет иск от мамы Леши, которого скинул с велосипеда разъяренный папа.
- Дело в отношении Егора закрыли, но я буду обращаться в суд и требовать компенсации морального вреда моему ребенку, — заявила мама Леши.
*Имена изменены