Происшествия 25.10.2024 в 09:34

Женские разборки в Бурятии закончились переломом костей и ЧМТ

Улан-удэнка обвинила сельскую жительницу в присвоении денег своей родственницы
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Текст: Елена Кокорина
Женские разборки в Бурятии закончились переломом костей и ЧМТ

Приехавшая в сельскую местность 37-летняя жительница Улан-Удэ навела там серьезные разборки, обернувшиеся крепким рукоприкладством. Сельчанку она так сильно побила, что переломала ей кости и причинила черепно-мозговую травму.

- В мае 2024 года женщина приехала в село Сулхара Кижингинского района в гости к родственникам. Будучи пьяной, в разговоре со своей знакомой она пришла к выводу, что та якобы забирала пенсию у тети виновной. В связи с этим она стала наносить потерпевшей удары по голове и телу, в результате чего причинила закрытую черепно-мозговую травму и переломы костей грудной клетки. Подобные травмы относятся к тяжкому вреду здоровья, - рассказали в прокуратуре республики.

Суд назначил виновной 3 года 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: loon.site

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