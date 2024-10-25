Происшествия 25.10.2024 в 14:13

В Бурятии сгорели два дома

К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сгорели два дома
Крупный пожар вспыхнул минувшим вечером в селе Нижняя Иволга. Там огонь охватил жилой дом, веранду и пристроенный гараж.

«13 пожарных и 5 единиц техники не допустили перехода огня на соседние надворные постройки, потушив пожар на общей площади 142 кв.м. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на веранде», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Еще один пожар случился в селе Эрхирик, где загорелась крыша жилого дома и котельная. Общая площадь пожара составила 142 кв.м. Пожарные боролись с огнем около двух часов. По предварительным данным, причиной этого пожара стало дефективное электроотопительное оборудование.

Как уточнили в агентстве, в обоих случаях обошлось без пострадавших: жильцы домов успели сами покинуть загоревшиеся строения.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

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