В Бурятии сгорели два дома

Крупный пожар вспыхнул минувшим вечером в селе Нижняя Иволга. Там огонь охватил жилой дом, веранду и пристроенный гараж.«13 пожарных и 5 единиц техники не допустили перехода огня на соседние надворные постройки, потушив пожар на общей площади 142 кв.м. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на веранде», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Еще один пожар случился в селе Эрхирик, где загорелась крыша жилого дома и котельная. Общая площадь пожара составила 142 кв.м. Пожарные боролись с огнем около двух часов. По предварительным данным, причиной этого пожара стало дефективное электроотопительное оборудование.Как уточнили в агентстве, в обоих случаях обошлось без пострадавших: жильцы домов успели сами покинуть загоревшиеся строения.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС