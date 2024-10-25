Происшествия 25.10.2024 в 14:38

В Новосибирске оправдали уборщицу, обвиняемую в краже сумки с 7 миллионами

Суд поставил точку в неоднозначном деле женщины
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Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске оправдали уборщицу, обвиняемую в краже сумки с 7 миллионами
Новосибирский областной суд оправдал 45-летнюю мигрантку Айнагуль Борбуеву. Ранее женщину обвинили в краже сумки с семью миллионами рублей. Ее дело прогремело на всю страну своей неоднозначностью. После решения суда Айнагуль не смогла сдержать слёз. От нахлынувших эмоций женщине было трудно говорить, сообщает КП-Новосибирск.

Напомним, Айнагуль приехала в Новосибирск из Киргизии, работала уборщицей. В ноябре 2021 года она шла на работу и увидела на улице бесхозную сумку – чехол из-под ноутбука. Женщина подобрала находку, заглянула внутрь и унесла с собой - это попало в объективы видеокамер.

Через несколько дней после этого в полицию пришел бизнесмен Дмитрий. Он рассказал, как отдыхал в ресторане в компании друга-юриста, вышел из заведения пьяным, вызвал такси, а на улице оставил сумку, и было в ней… 7 миллионов рублей! Деньги эти он якобы получил от продажи машины, половины доли квартиры и еще одной однокомнатной квартиры в Новосибирске.

На следующий день Айнагуль задержали, когда она отмечала день рождения в кафе. И даже не думала, что ее приедет «поздравить» наряд полиции. Имениннице предъявили кражу в особо крупном размере и взяли под стражу.

Айнагул подтвердила следователям, что действительно взяла сумку. С ней она пришла на работу в отель, взяла ключи от комнаты персонала, переоделась. Затем осмотрела сумку. Женщина божится: там были лишь два свертка белой ткани, белая ручка, медицинская маска и флешка. Но никаких денег она не видела.

Тем не менее, дело дошло до суда. Защита обвиняемой утверждала, что вся история с потерянными деньгами - чистой воды спектакль бизнесмена. Это косвенно подтверждалось и его поведением на суде. Он то подавал материальный иск к уборщице, то отзывал его. А затем и вовсе перестал ходить на заседания, сославшись на отъезд из города по семейным обстоятельствам.

В конечном счете Айнагуль добилась оправдания. Ей удалось доказать, что миллионов в найденной сумке не было, сама сумка стоила 267 рублей. В общей сложности Айнагуль провела в камере 1 год и 7 месяцев. Теперь женщина будет требовать компенсацию за уголовное преследование, она планирует взыскать 7 млн рублей в свою пользу.

Фото: скриншот видео
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