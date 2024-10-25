В Бурятии юная сельчанка тайком оформила кредиты на родного отца

В полицию Джидинского района обратился 45-летний местный житель. Мужчина рассказал, что пришел в банк для восстановления утерянной карты и узнал, что на него оформлены два кредита на общую сумму 205 тысяч рублей. Причем сам сельчанин никаких займов не брал.Как выяснили в полиции, кредиты на мужчину оформила его 17-летняя дочь. Девушка втайне от отца дважды воспользовалась его мобильным телефоном и, используя банковское приложение, оформила займы. Затем она удалила все сервисные сообщения, а деньги перевела на свой банковский счет. Их она потратила на дорогой телефон и бытовые покупки для младших сестер.«В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ранее она не судима», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»