Происшествия 25.10.2024 в 16:19
Житель Бурятии убил собственного отца
Мужчина постоянно пил и ссорился с родителями
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении жителя Тункинского района. Мужчина расправился с собственным отцом.
Как рассказали в следственном ведомстве, обвиняемый проживал в улусе Охор-Шибирь вместе с пожилыми родителями и злоупотреблял спиртным. Вечером 21 октября, находясь дома пьяным, он поругался с отцом. В ходе ссоры мужчина схватил нож и несколько раз ударил им по ногам родителя. Тот быстро скончался от кровопотери. Злоумышленник не стал скрываться, приехавшие правоохранители задержали его на месте преступления.
В настоящее время мужчина взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Как рассказали в следственном ведомстве, обвиняемый проживал в улусе Охор-Шибирь вместе с пожилыми родителями и злоупотреблял спиртным. Вечером 21 октября, находясь дома пьяным, он поругался с отцом. В ходе ссоры мужчина схватил нож и несколько раз ударил им по ногам родителя. Тот быстро скончался от кровопотери. Злоумышленник не стал скрываться, приехавшие правоохранители задержали его на месте преступления.
В настоящее время мужчина взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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