Житель Бурятии убил собственного отца

Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении жителя Тункинского района. Мужчина расправился с собственным отцом.Как рассказали в следственном ведомстве, обвиняемый проживал в улусе Охор-Шибирь вместе с пожилыми родителями и злоупотреблял спиртным. Вечером 21 октября, находясь дома пьяным, он поругался с отцом. В ходе ссоры мужчина схватил нож и несколько раз ударил им по ногам родителя. Тот быстро скончался от кровопотери. Злоумышленник не стал скрываться, приехавшие правоохранители задержали его на месте преступления.В настоящее время мужчина взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.