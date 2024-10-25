Происшествия 25.10.2024 в 17:24

Первого замглавы Еравнинского района выпустили из СИЗО

Он полностью признал вину и сотрудничает со следствием
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Текст: Андрей Константинов
Первого замглавы Еравнинского района выпустили из СИЗО
Советский райсуд Улан-Удэ изменил меру пресечения в отношении первого замглавы Еравнинского района Бурятии Зоригто Доржиева. Он отпущен из СИЗО и теперь будет находится под домашним арестом.

Как сообщили в пресс-службе суда, смягчение меры пресечения вызвано тем, что Зоригто Доржиев полностью признал вину и стал сотрудничать со следствием.

Напомним, Зоригто Доржиева задержали и арестовали в середине июля этого года в рамках расследования громкого уголовного дела вокруг строительной компании «Витим». Чиновника обвинили в превышении полномочий и поместили в СИЗО.

«По мнению следствия, Доржиев дал подчиненному сотруднику указание подготовить положительное решение о заключении муниципального контракта с ООО «Витим» по объекту «Строительство школы на 450 мест в селе Сосново-Озерское». После чего, по фиктивному платежному поручению ООО «Витим» о перечислении денежных средств в сумме 149 млн рублей на расчетный счет заказчика в счет обеспечения исполнения контракта, Доржиев дал указание директору школы №1 подписать муниципальный контракт с ООО «Витим». В ходе исполнения контракта были оплачены работы, которые фактически на указанную сумму выполнены не были. Действиями Доржиева были нарушены права и законные интересы граждан, охраняемые законом интересы общества и государства», - рассказывали ранее правоохранители.

Как уже сообщал «Номер один», строительство школы в селе Сосново-Озерское обернулось громким скандалом и возбуждением уголовных дел. Руководство прежнего подрядчика – компании «Витим» - обвинили в хищении 36 млн рублей путем замены в ходе строительства материалов на более дешевые. В результате возводимое здание оказалось непригодным для эксплуатации из-за опасности обрушения конструкций.

По делу был ряд громких арестов. Помимо руководства компании, был взят под стражу и бывший спикер Хурала Бурятии Цырен Доржиев, а его сын Тушин Доржиев объявлен в розыск. По неофициальным данным, правоохранители считают, что именно Тушин Доржиев являлся фактическими владельцем «Витима», а его отец использовал свои лоббистские возможности для покровительства компании.

Фото: сайт администрации Еравнинского района
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сизо превышение полномочий

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