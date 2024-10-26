Студентка из Улан-Удэ попала под уголовку за ложный донос

МВД возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 19-летней студентки вуза, подозреваемой в заведомо ложном доносе. Полицейским девушка солгала, что подруга без её согласия оформила на её имя кредиты и микрозаймы.

Приятельница девушки познакомилась в интернете с молодым человеком. Парень предложил заработок за выполнение по инструкции определенных действий в мессенджере. Девушка согласилась. Она попыталась заработать сама и рассказала об этом подруге, которой передала контакт парня.

В результате общения с ушлым пареньком у 19-летней студентки оказалась заблокирована банковская карта. Для решения проблемы молодой человек посоветовал оформить кредит и перечислить деньги ему, а он переведет их на «офшорный счёт» - так проблема решится, а займ впоследствии аннулируется.

Девушка без раздумий доверилась новому знакомомму. А затем, идя на поводу у афериста, взяла еще один кредит и несколько микрозаймов. Общий ущерб составил около 300 тысяч рублей.

О том, что её обманули, девушка поняла, когда «куратор» удалил переписку. Жертва мошенничества обратилась в полицию, обвинив в оформлении долговых обязательств подругу. Когда правда вскрылась, подозреваемая объяснила правоохранителям, что таким способом хотела наказать приятельницу, которая, также, как и она, сама лишилась средств, попавшись на мошеннические уловки. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась.

В рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос», дознанием в отношении неустановленного лица выделен материал по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Все обстоятельства устанавливаются.





Фото: "Номер один"