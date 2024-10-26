В Бурятии большегруз насмерть сбил женщину

В Кабанском районе Бурятии в результате ДТП погибла женщина. О происшествии сообщили в вайбер-чате «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на ЕДДС района.

Наезд на женщину произошел 25 октября около 20:00 на 370 км. федеральной трассы вблизи села Таракановка. Большегрузный автомобиль сбил женщину.

От полученных травм она скончалась на месте происшествия.



Фото: "Номер один"