Происшествия 26.10.2024 в 15:25
В Бурятии большегруз насмерть сбил женщину
Смертельное ДТП произошло недалеко от села Таракановка
Текст: Анастасия Величко
В Кабанском районе Бурятии в результате ДТП погибла женщина. О происшествии сообщили в вайбер-чате «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на ЕДДС района.
Наезд на женщину произошел 25 октября около 20:00 на 370 км. федеральной трассы вблизи села Таракановка. Большегрузный автомобиль сбил женщину.
От полученных травм она скончалась на месте происшествия.
Фото: "Номер один"
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