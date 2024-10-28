Происшествия 28.10.2024 в 09:04
В Бурятии в окрестностях города заметили медведя-шатуна
Жителей просят быть осторожными при выходе в лес
Текст: Андрей Константинов
В пригородах Северобайкальска заметили не залёгшего в спячку медведя.
«Наблюдались выходы медведя в районы города, прилегающие к лесным массивам», - сообщили в вайбер-чате «Северобайкальск-инфо.24/7».
В связи с обнаружением медведя-шатуна местных жителей просят соблюдать осторожность при посещении лесов. А при обнаружении следов животного необходимо немедленно покинуть данный район.
Отловом шатуна сейчас занимаются оперативные службы.
Фото: pixabay.com
«Наблюдались выходы медведя в районы города, прилегающие к лесным массивам», - сообщили в вайбер-чате «Северобайкальск-инфо.24/7».
В связи с обнаружением медведя-шатуна местных жителей просят соблюдать осторожность при посещении лесов. А при обнаружении следов животного необходимо немедленно покинуть данный район.
Отловом шатуна сейчас занимаются оперативные службы.
Фото: pixabay.com
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