Происшествия 28.10.2024 в 09:04

В Бурятии в окрестностях города заметили медведя-шатуна

Жителей просят быть осторожными при выходе в лес
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии в окрестностях города заметили медведя-шатуна
В пригородах Северобайкальска заметили не залёгшего в спячку медведя.

«Наблюдались выходы медведя в районы города, прилегающие к лесным массивам», - сообщили в вайбер-чате «Северобайкальск-инфо.24/7».

В связи с обнаружением медведя-шатуна местных жителей просят соблюдать осторожность при посещении лесов. А при обнаружении следов животного необходимо немедленно покинуть данный район.

Отловом шатуна сейчас занимаются оперативные службы.

Фото: pixabay.com
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