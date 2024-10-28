В Бурятии в окрестностях города заметили медведя-шатуна

В пригородах Северобайкальска заметили не залёгшего в спячку медведя.«Наблюдались выходы медведя в районы города, прилегающие к лесным массивам», - сообщили в вайбер-чате «Северобайкальск-инфо.24/7».В связи с обнаружением медведя-шатуна местных жителей просят соблюдать осторожность при посещении лесов. А при обнаружении следов животного необходимо немедленно покинуть данный район.Отловом шатуна сейчас занимаются оперативные службы.Фото: pixabay.com