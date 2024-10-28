5 миллионов рублей потеряли жители Бурятии за три дня

С 25 по 27 октября полиция Бурятии зарегистрировала 58 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. 41 из них - взломы портала госуслуг и аккаунтов граждан в соцсетях и мессенджерах. Как сообщили в МВД, в общей сложности жители республики потеряли около 5 миллионов рублей.Так, например, жителям Улан-Удэ, Иволгинского, Заиграевского и Селенгинского районов мошенники звонили под видом сотрудников Пенсионного фонда, операторов сотовых компаний и работников предприятий по замене электросчетчиков. Во всех случаях они под разными предлогами просили назвать смс-код, после чего получали доступ к личным кабинетам граждан на портале госуслуг и списывали деньги со счетов.33-летней жительнице Улан-Удэ неизвестный предложил заработать на инвестициях, убедив девушку установить на мобильный телефон стороннее приложение. После этого аферисты получили доступ к ее счетам и списали 362 тысячи рублей.А в Селенгинском районе мошенник представился сотрудником Росфинмониторинга и сообщил 53-летнему местному жителю, что его деньги прямо сейчас списывают с банковской карты. Для предотвращения этого необходимо срочно обналичить все накопления и перечислить их на «безопасный» счет. Мужчина поверил аферистам, снял в нескольких банкоматах 650 тысяч рублей и перевел их на продиктованные реквизиты.Фото: «Номер один»