В Иволгинске задержали сборщика конопли

В Иволгинском районе сотрудники наркоконтроля задержали сборщика конопли.

37-летний сборщик конопли был задержан полицейскими в ночь с 15 на 16 октября на поле неподалеку от с. Иволгинск.

- В присутствии понятых у него изъят мешок с наркотическим средством, масса которого в пересчете на высушенное состояние составила более 3,5 килограммов.

Местный житель признался, что собирал марихуану для себя, - сообщили в полиции.

От освидетельствования на предмет её употребления он отказался, в связи с чем был оформлен по ст. 6.9 КоАП РФ.

Судом ему уже вынесен административный штраф в размере 4 тысяч рублей.

Как отметили в полиции, мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ведется следствие.

Фото: МВД Бурятии