В Иволгинске задержали сборщика конопли
В Иволгинском районе сотрудники наркоконтроля задержали сборщика конопли.
37-летний сборщик конопли был задержан полицейскими в ночь с 15 на 16 октября на поле неподалеку от с. Иволгинск.
- В присутствии понятых у него изъят мешок с наркотическим средством, масса которого в пересчете на высушенное состояние составила более 3,5 килограммов.
Местный житель признался, что собирал марихуану для себя, - сообщили в полиции.
От освидетельствования на предмет её употребления он отказался, в связи с чем был оформлен по ст. 6.9 КоАП РФ.
Судом ему уже вынесен административный штраф в размере 4 тысяч рублей.
Как отметили в полиции, мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ведется следствие.
Фото: МВД Бурятии