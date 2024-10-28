Происшествия 28.10.2024 в 10:04

Житель Бурятии убил сына палкой

Мужчине дали 9 лет колонии, но он посчитал, что это слишком много
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии убил сына палкой
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 58-летнего жителя села Петропавловка. Он обвинялся в убийстве сына.

Как сообщили в республиканской прокуратуре, преступление произошло в апреле 2024 года. Родственники распивали спиртное, после чего между ними произошла ссора, перешедшая в драку. Проиграв отцу в схватке, сын попытался спастись бегством и выбежал из дома. Но родитель настиг его и несколько раз ударил по голове подвернувшейся под руку палкой. От полученных травм тот умер.

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным и приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Осужденный посчитал назначенное наказание слишком суровым и обжаловал приговор. Однако Верховный суд Бурятии оставил его жалобу без удовлетворения.

Фото: «Номер один»
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