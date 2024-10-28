Происшествия 28.10.2024 в 10:20

В Бурятии сельчанка лишилась автомобиля через год после его покупки

За это время женщина дважды попалась пьяной за рулем
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сельчанка лишилась автомобиля через год после его покупки
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 43-летней жительницы Хоринского района, обвиняемой в пьяном вождении.

Как сообщили в республиканской прокуратуре, в октябре 2023 года женщина приобрела автомобиль. За неполный год вождения её девять раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе дважды - за пьяную езду. После первого раза у женщины отобрали права, но, несмотря на это, сельчанка вновь выпила, села за руль и поехала к подруге. По пути её остановили инспекторы ГИБДД.

Рассмотрев материалы дела, суд признал женщину виновной и приговорил ее к штрафу в 200 тысяч рублей, а также лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Принадлежащий сельчанке автомобиль «Ниссан АД» конфисковали в доход государства.

Фото: «Номер один»
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