В Бурятии пожилой водитель «Лэнд Крузера» задавил женщину

Смертельное ДТП случилось в селе Новый Заган Мухоршибирского района. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на ул. Кирова 69-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» сбил 43-летнию женщину. От полученных травм она погибла на месте.Еще одно ДТП произошло в минувшую субботу в Селенгинском районе. Там 67-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» на трассе Гусиноозерск – Петропавловка - Закаменск» не справился с управлением, вылетел с дороги и перевернулся. В результате аварии пострадала 64-летняя пассажирка иномарки. Женщину доставили в больницу.