Происшествия 28.10.2024 в 12:46

В Бурятии подросток угнал «Камаз» с сеном

Полицейским юноша объяснил, что залез в грузовик погреться
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии подросток угнал «Камаз» с сеном
В МВД Бурятии подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Автомобиль». Операция проходила с 14 по 18 октября и была направлена на предупреждение, выявление и пресечение преступлений, связанных с кражами и угонами машин.

Как рассказали в МВД, за время операции полицейские раскрыли 7 таких преступлений, совершенных в сельских районах республики. Все подозреваемые задержаны. В основном, это ранее судимые взрослые граждане. Но есть и исключения.

Так, в Еравнинском районе 16-летний парень угнал «Камаз» с тюками сена неподалеку от села Сосново-Озёрское. Грузовик принадлежал владельцу животноводческой фермы, где раньше подрабатывал юноша. Машина с грузом была оставлена на ночь на сенокосных угодьях.

Когда подростка задержали, он объяснил, что хотел погреться в грузовике, а потом решил доехать на нем до фермы, где и оставил. Проживающего в селе хозяина машины о своих намерениях юноша не предупредил.

Еще один молодой угонщик был задержан в Закаменском районе. Там 17-летний парень похитил мотоцикл своего знакомого и ночью периодически катался на нём.

Фото: «Номер один»
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