В Бурятии на жадную бизнесвумен завели уголовку

Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении женщины-предпринимателя из Кяхты. Она платила своим сотрудникам зарплату ниже минимальной, попав под действие ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.Как сообщили в следственном ведомстве, подозреваемая женщина является хозяйкой кафе в Кяхте. Там поварами работали две женщины.«С января 2024 года предприниматель выплачивала им зарплату ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. При этом полученной от предпринимательской деятельности прибылью подозреваемая распоряжалась по своему усмотрению и имела финансовую возможность оплачивать труд работников, не нарушая их конституционные права», - рассказали в Следственном комитете.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Следователи намерены добиться восстановления нарушенных прав поваров и возместить им задолженность по оплате труда.