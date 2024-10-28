Происшествия 28.10.2024 в 17:02

В Бурятии женщина погибла в перевернувшемся автомобиле

Еще два человека госпитализированы
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии женщина погибла в перевернувшемся автомобиле
В Бурятии сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, случившегося сегодня утром в Селенгинском районе.

Авария произошла на 116-м км трассы Улан-Удэ – Кяхта в двух километрах от села Новоселенгинск.


«Предварительно установлено, что 48-летний водитель автомобиля «Мицубиси Делика» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии 47-летняя пассажирка иномарки от полученных травм скончалась на месте. Еще двое пассажиров – 48-летний мужчина и 46-летяя женщина - с различными травмами госпитализированы в Гусиноозерскую ЦРБ», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: МВД Бурятии
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