В Бурятии женщина погибла в перевернувшемся автомобиле

Авария произошла на 116-м км трассы Улан-Удэ – Кяхта в двух километрах от села Новоселенгинск.





В Бурятии сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, случившегося сегодня утром в Селенгинском районе.«Предварительно установлено, что 48-летний водитель автомобиля «Мицубиси Делика» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии 47-летняя пассажирка иномарки от полученных травм скончалась на месте. Еще двое пассажиров – 48-летний мужчина и 46-летяя женщина - с различными травмами госпитализированы в Гусиноозерскую ЦРБ», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: МВД Бурятии