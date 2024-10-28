Происшествия 28.10.2024 в 17:19
В Бурятии загорелась сухая трава по улице Пугачева
Огонь раскинулся на площадь более 1000 квадратных метров
Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание сухой растительности в Улан-Удэ. Огонь раскинулся на площадь более 1000 квадратных метров.
- Сообщение о загорании травы в районе улицы Пугачева поступило на центральный пункт пожарной связи сегодня днем. Огонь раскинулся на площадь более 1000 квадратных метров. К ликвидации привлекались силы и средства Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона в количестве 9 человек и 2 единиц техники. Угроза жилому сектору отсутствовала, пострадавших нет, - сообщили в МЧС Бурятии.
Причина возгорания устанавливается.
Фото: МЧС Бурятии