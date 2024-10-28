В Бурятии загорелась сухая трава по улице Пугачева

Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание сухой растительности в Улан-Удэ. Огонь раскинулся на площадь более 1000 квадратных метров.

- Сообщение о загорании травы в районе улицы Пугачева поступило на центральный пункт пожарной связи сегодня днем. Огонь раскинулся на площадь более 1000 квадратных метров. К ликвидации привлекались силы и средства Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона в количестве 9 человек и 2 единиц техники. Угроза жилому сектору отсутствовала, пострадавших нет, - сообщили в МЧС Бурятии.

Причина возгорания устанавливается.

Фото: МЧС Бурятии